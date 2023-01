Śmierć Polaków w Ukrainie. "Chciałam chronić syna. Ale nie potrafiłam"

W roku 2008 Tomek pojechał na misję do Kosowa, rok później do Afganistanu. Wtedy zaczęła się bać nocnych telefonów i wiadomości telewizyjnych. Obudzi się, przyłoży słuchawkę do ucha i usłyszy obcy głos: "bardzo nam przykro...". Albo zobaczy na ekranie swoje nazwisko i czarno-białe zdjęcie Tomka.