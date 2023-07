Alarmujące doniesienia. Zgromadzili 100 tysięcy żołnierzy [RELACJA NA ŻYWO]

Trwa wojna w Ukrainie. Poniedziałek to 509. dzień rosyjskiej inwazji. Rzecznik Wschodniego Zgrupowania Wojsk armii ukraińskiej Serhij Czerewaty alarmuje, że na kierunku łymańsko-kupiańskim znajduje się obecnie bardzo potężna grupa Rosjan. Według Czerwatego jest tam ok. 100 tysięcy żołnierzy, 900 czołgów i 370 wyrzutni rakiet. Dla porównania podczas szczytowej fazy wojny sowieckie siły w Afganistanie liczyły ok. 120 tys. żołnierzy - wskazał. - Głównym celem rosyjskich wojsk jest zatrzymanie ukraińskiego kontrataku na kierunku bachmuckim, dlatego armia przeciwnika rozpoczęła ofensywę na odcinku kupiańskim - powiedziała w poniedziałek ukraińska wiceminister obrony Hanna Malar. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.