Tak wygląda most Krymski. Dziwna decyzja Rosjan

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba powiedział w wywiadzie dla amerykańskiego programu CBS Mornings, że jeden zniszczony rosyjski most oznacza mniej straconych ukraińskich istnień. Podkreślił, że Rosja wykorzystywała ten most do zaopatrywania swoich sił okupacyjnych na terenach południowej Ukrainy. Szef ukraińskiego MSZ przekazał, że o incydencie dowiedział się z mediów i "nie ma oficjalnych informacji" na ten temat.