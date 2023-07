Putin zapowiada odwet. "Ministerstwo Obrony przygotowuje odpowiedź"

Putin o ataku na most Krymski. "Okrutny i bezsensowny"

Putin, którego rakiety zabijają codziennie niewinnych ludzi w Ukrainie, nazwał atak na most Krymski "bezsensownym z militarnego punktu widzenia i okrutnym". Bezsensowną, ponieważ most Krymski - jak stwierdził - od dawna nie był używany do transportu wojskowego, i okrutną, ponieważ ucierpieli niewinni cywile.