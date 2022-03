Propagandyści Rosji w Polsce. Ekspert ostrzega przed pułapkami

Szczególnie prorosyjskie nastawienie widać wśród przedstawicieli środowisk kulturalnych i akademickich. Rzeczniczka prasowa UMCS w Lublinie, kiedy ją pytałem o Fundację Russkij Mir, stwierdziła, że współpraca została zawieszona, a po dopytaniu, co to znaczy, dopiero podkreśliła, że to zakończenie współpracy. Taki miękkich reakcji jest więcej?