Duda skieruje ustawę budżetową do TK? "Wykluczone"

Oliwy do ognia dolał we wtorek wieczorem poseł Suwerennej Polski Mariusz Gosek. Parlamentarzysta brał udział w "interwencji poselskiej" pod Aresztem Śledczym Warszawa-Grochów. Wraz z grupą posłów PiS chciał się dostać do środka jednostki penitencjarnej w celu dotarcia do przebywających tam Wąsika i Kamińskiego. Politykom Zjednoczonej Prawicy się nie udało. Nie to jednak wzbudziło największe zainteresowanie mediów.