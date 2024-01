"Zacznie się za tydzień". Scenariusze po zatrzymaniu Kamińskiego i Wąsika

We wtorek doszło do zatrzymania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Policja wieczorem weszła do Pałacu Prezydenckiego i zabrała polityków PiS na komendę przy ulicy Grenadierów na warszawskiej Pradze. Kilkadziesiąt minut później, ok. 21:30, Wąsik i Kamiński zostali przewiezieni do zakładu penitencjarnego na stołecznym Grochowie.