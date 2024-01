Presja na Sejm ws. budżetu. Terminy gonią, a stawka jest wysoka

A co z brakiem dwóch posłów w związku ze skazaniem i wygaszeniem mandatów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika? Pojawiają się sugestie, że to mogłoby sprawić, że ustawa jest niekonstytucyjna. Prof. Andrzej Jackiewicz w rozmowie z "Rz" przekonuje, że TK powinien dokonywać oceny zależnie od przypadku i zważyć wątpliwości co do statusu polityków, oraz jak wpływa to na całą procedurę.