Dmuchane wabiki. Ukraińska sztuczka totalnie zmyliła Rosjan

Kiedy zmieniła się sytuacja taktyczna i Ukraińcy przeszli do kontrofensywy, również wykorzystali dmuchane wabiki. Zgrupowania makiet czołgów i wozów bojowych podczas przygotowań do kontrofensywy na Charkowszczyźnie miały zmylić Rosjan co do faktycznego miejsca uderzenia. Rosjanie dali się nabrać i Ukraińcy uderzyli w najsłabiej broniony odcinek. Oszukanie przeciwnika pozwoliło w szybkim tempie wypchnąć przeciwnika aż do własnego terytorium.