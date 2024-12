"Katastrofalne konsekwencje". Ostrzegają przed możliwym ruchem Trumpa

Jak pisze Financial Times, członkowie zespołu Trumpa poinformowali ekspertów o zamiarze ogłoszenia wycofania się z tej organizacji zdrowotnej w dniu inauguracji prezydenta-elekta, 20 stycznia. Decyzja ta pozbawiłaby WHO jej największego źródła finansowania, poważnie ograniczając zdolność organizacji do reagowania na kryzysy zdrowotne, takie jak pandemia koronawirusa.