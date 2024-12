Ekshumacje ofiar tragedii wołyńskiej. Będzie współpraca Polski i Ukrainy

Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar udzielił wywiadu ukraińskiemu portalowi Suspilne. Zaznaczył, że ekshumacje ofiar tragedii wołyńskiej to proces wymagający współpracy obu krajów. Podkreślił, że zarówno Polska, jak i Ukraina chcą uhonorowania i upamiętnienia ofiar.

Deklaracja Ukrainy ws. Wołynia. "Ważne, żeby to się potwierdziło czynami"

Bodnar wskazał na owocną współpracę między stronami,. Doprowadzić ma ona do identyfikacji miejsc pochówku oraz koordynację działań zgodnie z obowiązującym prawem.

Były szef Instytutu Pamięci Narodowej Ukrainy, Anton Drobowycz, zapowiedział, że poszukiwania polskich grobów na Ukrainie mogą rozpocząć się w latach 2025-2026 . Ukraina potwierdziła brak przeszkód do prowadzenia prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych.

To wynik zniesienia moratorium obowiązującego od 2017 roku. W latach 2017-24 Instytut Pamięci Narodowej wystosował do organów ukraińskiej administracji dziewięć oficjalnych wniosków. Obejmowały one uzgodnienie możliwości prowadzenia prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych w 65 lokalizacjach w Ukrainie.