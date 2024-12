Ukraina obawia się ataku na kolejny obwód. Czy to nowy cel armii Putina?

" Gdyby żołnierze Putina przekroczyli tę linię, oznaczałoby to pierwszy atak na nowy region Ukrainy od 2022 r. i zadałoby poważny cios wysiłkom wojennym Kijowa. Region ten jest siedzibą dowództwa wojskowego , a także sił wsparcia armii, czyli grup wolontariuszy, producentów dronów itp." - czytamy w analizie "Financial Times", który powołuje się na doniesienia własnego korespondenta z regionu.

- Siły rosyjskie stosują taktykę atakowania małymi grupami. Nie wchodzą do miast, co widać pod Pokrowskiem, tylko obchodzą je, odcinając obrońców od zaopatrzenia. Niestety jest to skuteczne. Wydawało się, że trudne jesienne warunki pogodowe mogą zatrzymać wydarzenia na froncie Rosjan. Niestety tak się nie stało. Zimą będzie jeszcze gorzej. Armia ukraińska znajduje się w dużym kryzysie z powodu braku rezerw i wyczerpania walką - powiedział WP gen. Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych.

Niedawno informowaliśmy, że od września do końca listopada Rosjanie zdobyli ponad 1600 km kw. we wschodniej Ukrainie. Dalsze stopniowe wycofywanie się wojsk ukraińskich z bitwy w Donbasie jest nieuniknione, gdyż Rosjanie mają tam co najmniej sześciokrotną przewagę liczebną. Ale ceną postępów są ogromne straty. Z szacowanym wskaźnikiem 1500 ofiar dziennie (zabicie i ranni), październik był najbardziej krwawym miesiącem wojny dla Rosji - szacują rosyjskie niezależne media Verstka oraz The Insider.