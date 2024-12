Rosyjscy żołnierze nie chcą forsować Dniepru. "Niszczą łodzie"

Kilka dni temu Oleksandr Prokudin alarmował, że okupanci planują atak na Chersoń. - 300 łodzi jest gotowych do przeprawy przez Dniepr - stwierdził. Okazuje się, że rosyjscy żołnierze wcale się do tego nie palą. Jak informuje ruch oporu Atesz, niszczą zgromadzone łodzie, by uniknąć szturmu.