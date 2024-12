Strzelali w plecy. Nagrali zbrodnię Rosjan na jeńcach

- Egzekucje stały się systematyczne od listopada ubiegłego roku i są kontynuowane przez cały obecny rok. Niestety, ich liczba szczególnie wzrosła latem i jesienią. To wskazuje, że nie są to odosobnione przypadki. Dochodzi do nich na szeroką skalę, a ich charakter wskazuje na to, że są elementem polityki Kremla – istnieją dowody na wydawanie instrukcji w tym zakresie - dodał przedstawiciel ukraińskiej prokuratury.