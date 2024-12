Uwierzył w inwestycję w kryptowaluty. Stracił 80 tys. zł

Zgłaszający natrafił na ogłoszenie, które reklamowało możliwość inwestycji w kryptowaluty, oferując szybkie i wysokie zyski. Zainteresowany, pozostawił swoje dane kontaktowe, co umożliwiło oszustowi, który podając się za analityka finansowego, skontaktowanie się z nim. W trakcie rozmowy, przestępca szczegółowo wyjaśnił zasady inwestycji oraz potencjalne zyski, co skłoniło mężczyznę do dalszych działań.