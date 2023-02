Bez litości dla Rosjan. HIMARS-y uderzyły o świcie

Rosjanie nie mogą spać spokojnie w obwodzie donieckim. Do sieci trafiło nagranie z okolic Doniecka, na którym widać, jak Ukraińcy nocą i nad ranem wystrzeliwują rakiety z amerykańskich HIMARS-ów w kierunku pozycji wroga. Wszystko po to, by zadać bolesne straty okupantom, gdy ich czujność nocą i nad ranem jest szacunkowo najmniejsza. Dzieje się tak, ponieważ obrońcy Kijowa zdają sobie sprawę, że Rosjanie szykują się do kontrofensywy w tym regionie, która zdaniem brytyjskiego wywiadu może wystartować pod koniec lutego. Tymczasem żołnierze Zełenskiego za pomocą HIMARS-ów starają się wyeliminować jak najwięcej wojskowego sprzętu Rosjan, w tym składów amunicji czy baz, gdzie nocą i nad ranem wciąż przebywa sporo żołnierzy armii Putina.