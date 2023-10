Debata w TVP przysporzy PiS sporo wyzwań [OPINIA]

Zasiać ziarno niepewności

Co może zyskać opozycja? Będzie mieć okazję powiedzieć widzom TVP o sprawach, o których nie dowiedzieli się wcześniej. Nie sądzę, że kogoś to przekona, ale może zasiać ziarno niepewności u osób nie do końca zdecydowanych. A dla tych wyborów oznacza to dużo.