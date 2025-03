Czujesz, że oddalasz się od swoich bliskich? Rower skraca dystans!

Materiał sponsorowany przez Decathlon

Według danych raportu "Cyfrowe dzieci śpią krócej" w 2024 roku aż 60% młodzieży w wieku 15-17 lat spędzało z telefonem nawet 9 godzin dziennie. Nie da się ukryć, że tak duża ilość czasu ze smartfonem wywiera negatywny wpływ nie tylko na fizyczne zdrowie nastolatków, ale sprawia też, że relacje pomiędzy dziećmi a ich rodzicami słabną.

Obecnie to właśnie telefon jest główną konkurencją rodzica w walce o uwagę dziecka. Media społecznościowe, gry czy przeglądanie internetu to codzienne zajęcia nastolatków, które skutecznie utrudniają komunikację z bliskimi. Problem nie dotyczy jednak tylko dzieci - smartfon w ręku to nierzadki widok także w przypadku dorosłych, nawet podczas spożywania wspólnych posiłków.

Jak zdobyć więc uwagę dziecka lub partnera? Decathlon proponuje skuteczne rozwiązanie - zabierzmy swoich bliskich na wspólną wycieczkę rowerową i skróćmy dystans, jaki budują między nami cyfrowe urządzenia!

Krzysztof Gońka, Head of Brand & Communication Decathlon Polska: "Jazda na rowerze jest świetną aktywnością. Z jednej strony dzięki rowerowi możesz szybko przejechać z punktu A do punktu B, niekiedy szybciej niż jadąc samochodem czy komunikacją miejską. Z drugiej, to świetna okazja do zażycia świeżego powietrza. W naszej kampanii zależało nam na tym, by pokazać że rower jest super narzędziem do utrzymywania się w dobrym samopoczuciu poprzez wspólną aktywność z bliskimi, która jednocześnie pozwala nam umacniać nasze relacje z najbliższymi."

Inicjatywę wsparł także Czesław Lang - jeden z najwybitniejszych polskich kolarzy, a obecnie dyrektor największego w naszym kraju wyścigu kolarskiego, Tour de Pologne. Wicemistrz olimpijski doskonale wie z własnego doświadczenia jak bardzo wspólna jazda rowerem potrafi zbudować silne relacje między ludźmi.

WSZYSTKO NA ROWER ZNAJDZIESZ W DECATHLON

Nowy rower, odzież, akcesoria, a także cały pakiet rowerowych usług - w sklepach Decathlon znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby zacząć skracać dystans między Tobą i Twoimi bliskimi.

W szerokiej ofercie dostępne są liczne modele różnych kategorii rowerów: dziecięce, miejskie, trekkingowe, górskie, szosowe czy elektryczne. Ale to nie wszystko - Decathlon oferuje kompletny ekosystem rowerowych usług. Twoje dziecko wyrosło ze swojego obecnego roweru? Sprzedaj niepotrzebny już sprzęt w Decathlon BuyBack! W zamian otrzymasz voucher do Decathlon, który możesz wykorzystać do zakupu nowego modelu, a odkupiony od Ciebie rower zostanie odświeżony i trafi do sprzedaży w Decathlon Second Life, gdzie będzie czekał na nowego właściciela i otrzyma drugie życie.

Jeśli Twój rower nadal jest sprawny, ale posiada usterki, odwiedź Decathlon Serwis. Wykonasz tam zarówno szybki przegląd, jak i większe naprawy. Z kolei jeśli potrzebujesz roweru jednorazowo lub chcesz wypróbować nowy rodzaj (np. rower szosowy), z pomocą przychodzi Decathlon Rent, czyli usługa, w ramach której możliwy jest krótkoterminowy wynajem produktu.

Jacek Płaza, lider Circular Economy Decathlon Polska: "W Decathlon łączymy przyjemne z pożytecznym. Dlatego poza tradycyjną, szeroką ofertą rowerów, zapewniamy cały szereg usług w ramach ekonomii cyrkularnej. Odkupujemy od naszych klientów niepotrzebny już sprzęt, serwisujemy go i dajemy drugie życie. Jako ojciec dwójki dzieci osobiście uważam, że jest to świetna opcja zwłaszcza dla rodziców, którzy często wymieniają rowery i inny sprzęt sportowy dla swoich dzieci."

Wszystko, czego potrzebujesz na rower, znajdziesz w Decathlon. Sprawdź sam jak rowerowa wycieczka potrafi skrócić dystans między ludźmi! Pełną ofertę produktów oraz usług znajdziesz na http://skracamydystans.decathlon.pl/.

O MARCE SPORTOWEJ DECATHLON

Decathlon, globalna, wielospecjalistyczna marka sportowa dla początkujących i najlepszych sportowców, jest innowacyjnym producentem sprzętu sportowego na każdym poziomie umiejętności. Z ponad 100 000 członków zespołu i 1700 sklepami na całym świecie, Decathlon i jego zespoły pracują od 1976 roku, aby spełnić nieustającą ambicję: Move People Through the Wonders of Sport - by pomóc ludziom być zdrowszymi i szczęśliwszymi w zrównoważonej przyszłości.

