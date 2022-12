Czeka nas nowa fala migracji z Ukrainy? Potrzebne mogą być hale

- Łóżko przy łóżku. Pamiętamy ośrodki recepcyjne z lutego i marca, ale to musiałoby być na większą skalę. Musielibyśmy zastanowić się, co zrobić z dziećmi, które są najbardziej poszkodowane. W szkołach w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu czy Krakowie już nie ma miejsc. W swoich szacunkach z marca mówiłem, że Polska jest w stanie przyjąć i zintegrować ok. 800 tys. uchodźców wojennych z Ukrainy. Dziś mamy ich milion i to wszystko, co możemy zrobić odpowiedzialnie - ocenił prof. Duszczyk.