Zimowa fala uchodźców z Ukrainy? Ekspert nie zostawia wątpliwości

Od kilkunastu dni Rosjanie prowadzą intensywny ostrzał obiektów cywilnych oraz infrastruktury krytycznej w Ukrainie. Wielu ekspertów wskazuje, że celem Kremla jest destabilizacja codziennego funkcjonowania społeczeństwa. Przed zimą - jak zakłada polski rząd - część Ukraińców może szukać schronienia w naszym kraju. Dlatego m.in. na Podkarpaciu trwają przygotowania do przyjęcia kolejnych uchodźców. Na ile to realny scenariusz, pytaliśmy w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski prof. Macieja Duszczyka, zajmującego się badaniami migracji w Uniwersytecie Warszawskim. Wskazał na trzy aspekty, które mogą doprowadzić do powstania ponownej fali uciekających. - Działamy na scenariuszach. I w jednym z nich taka możliwość jest, że nastąpi kumulacja trzech sytuacji. To praktyczne odcięcie od wody takiego miasta jak Kijów. Druga sytuacja to nie poradzenie sobie z przesiedleńcami wewnętrznymi. Trzecia to jakaś porażka Ukrainy na froncie - oceniał prof. Duszczyk.