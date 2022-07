Nadchodzą potężne wyzwania dla Polski. "10 proc. ludności będą stanowić cudzoziemcy"

Wszystkie dzieci, które będą w Polsce od 1 września, na pewno nie trafią do szkół gdzie realizowany jest polski program nauczania. Odpowiedzialnością Ministerstwa Edukacji i Nauki jest to, by stworzyć system, który będzie do zrealizowania na poziomie samorządów. On musi obejmować nie tylko wchodzenie ukraińskich dzieci do polskich szkół, ale przede wszystkim zapewnienie możliwości nauczania zgodnie z programem ukraińskim.