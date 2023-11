Biedroń do Kaczyńskiego o wyborach: pan je przegrał

- Rozumiem, że Jarosław Kaczyński próbuje nas dalej dzielić, szukać wroga i na tych podziałach budować politykę. Tylko dziś Polki i Polacy dokonali innego wyboru. Dziś musimy robić wszystko, by ludzi godzić, żebyśmy usiedli do stołu, zaczęli ze sobą rozmawiać i nie szukali tego, co nas dzieli tylko tego, co łączy. Oczywiście, że Jarosław Kaczyński tego nie potrafi, bo Jarosław Kaczyński budował swoją politykę, partię polityczną oraz wygrywał wybory na podziałach, ale na szczęście ludzie dobrej woli zagłosowali 15 października inaczej - dodał europoseł.