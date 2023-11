Poseł klubu PiS o Krystynie Pawłowicz. Zaskakująca odpowiedź

Politycy Zjednoczonej Prawicy rzadko wypowiadają się krytycznie o Krystynie Pawłowicz, swojej byłej posłance, którą sami nominowali do Trybunału Konstytucyjnego. Krystyna Pawłowicz została wybrana do TK jesienią 2019 r. po tym, jak nie dostała się do Sejmu IX kadencji. W TK ma zasiadać do 2028 r.