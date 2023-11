PiS bez wicemarszałka Sejmu? Wszystko zależy od kandydatury

- Sądzę, że to jest próba zamieszania, wywołania sztucznego wątku. Nie wierzę, że opozycja jest na tyle antydemokratyczna, bo to antydemokratyczne, jeżeli są osoby wskazane, które by nie mogły zasiadać w prezydium - ocenił te doniesienia w RMF FM Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu i polityki z Suwerennej Polski.