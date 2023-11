Narada posłów PiS. Będzie nowy szef klubu parlamentarnego

- W opozycji szef klubu ma narzędzia do robienia polityki i duży wpływ na partię - podkreślali nasi rozmówcy. Błaszczak jest ceniony za lojalność i cieszy się pełnym zaufaniem prezesa PiS. - Prezes Kaczyński oznajmił Mariuszowi, że on się najlepiej do tego nadaje - mówiły nasze źródła.