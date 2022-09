Andrzej Duda uderza w Zbigniewa Ziobrę. "Trzeba było zrobić taką reformę, która miałaby ręce i nogi"

Andrzej Duda w wywiadzie dla "Wprost" został zapytany o wypowiedź prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego dla tygodnika "Sieci", że gdyby nie jego weta do ustaw sądowych bylibyśmy w zupełnie innej sytuacji, jeśli chodzi o relacje z UE. - Wiosną 2020 roku (Jarosław Kaczyński) mówił zupełnie co innego. Kto wie, w jakim miejscu bylibyśmy dzisiaj, gdyby nie moje weta. Te propozycje były nie do przyjęcia i nikt nie był w stanie tego zaakceptować - powiedział prezydent.