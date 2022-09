Reparacje od Niemiec. Jest stanowisko prezydenta Dudy

- Ten dzień jest nie tylko aktem prezentacji pewnej pracy, jest także decyzją. Chcę to bardzo mocno podkreślić: decyzją podjęcia tej sprawy na forum międzynarodowym, by odzyskać odszkodowania za to, co Niemcy uczyniły w latach 1939-1945 - mówił podczas swojego wystąpienia prezes PiS Jarosław Kaczyński.