"Agresja na Polskę". Ziobro szuka w Węgrach sojusznika przeciwko Unii

Jak ocenił, Polskę i Węgry "cały czas dzieli stosunek do Ukrainy". - Nasz stosunek do Ukrainy jest bardzo konkretny - pomagać, bo tam jest dzisiaj linia frontu i nie chcemy, by była ona bliżej Polski. Chcę jednak zwrócić uwagę na jedno - jakkolwiek jestem krytyczny wobec wielu wypowiedzi naszych węgierskich sojuszników, to jednak wszystkie pakiety sankcji mogły być ustalone tylko dlatego, że były ustalone jednomyślnie, a więc Węgrzy również głosowali za tymi pakietami - zaznaczył premier.