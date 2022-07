PiS pogubiło się ws. unijnych pieniędzy z KPO. Raz "wielki sukces", innym razem "20 groszy na ulicy"

Choć premier wielokrotnie mówił o "wielkim sukcesie Polski", to nie przekonał do tego wszystkich polityków z własnej partii. Europoseł PiS Karol Karski w rozmowie z Wirtualną Polską pieniądze z KPO nazywa "garścią drobniaków" i porównuje je do "dwudziestu groszy, które leżą na ulicy". Dodaje jednak, że "dobry gospodarz schyla się i po taką kwotę". To słowa, które mocno kontrastują z tym, co dotąd mówił nie tylko szef rządu. Przedstawiciele Ministerstwa Finansów podkreślali, że uruchomienie środków wzmocniłoby polską walutę.