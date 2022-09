"Totalne upokorzenie". Kulisy odwołania Kurskiego z TVP

A co na ten temat sądzą politycy opozycji? - To wygląda tak, jak by był na Jacka Kurskiego jakiś nowy pomysł polityczny. Kaczyński będzie chciał go zaangażować formalnie w kampanię, być może jako członka sztabu wyborczego. Kurski ma nadal bardzo silną pozycję w obozie władzy i sądzę, że wciąż będzie miał jakiś wpływ na telewizję rządową, kierując nią z tylnego siedzenia - mówi Wirtualnej Polsce poseł Koalicji Obywatelskiej i lider Nowoczesnej Adam Szłapka. To właśnie on od lat zajmuje się finansami telewizji publicznej.