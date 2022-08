Niemcy "łupią" Polaków? Ziobro znów grzmi

- Gazeta "Der Spiegel" usiłuje przedstawiać wersję, że to jakoby nie pani von der Leyen oszukała polski rząd i polskiego premiera, ale tak naprawdę za wszystkim stoi, przepraszam, nie chcę użyć sformułowania "wredna Czeszka", ale pani Jourova. Otóż to są bajki dla grzecznych dzieci, to jest po prostu dalszy ciąg mataczenia ze strony Niemców - mówił w poniedziałek minister sprawiedliwości podczas konferencji prasowej w Koninie.