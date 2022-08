Terlecki nie ma wątpliwości. "Nasi koalicjanci doskonale wiedzą"

Pytany o to, czy wypowiedzi ministra sprawiedliwości, prezesa Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry oraz wiceszefa klimatu i środowiska Jacka Ozdoby kwestionujące decyzje premiera Mateusza Morawieckiego o dymisji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Michała Mistrzaka są wyrazem otwartego buntu w ZP, odpowiedział przecząco. "Żaden otwarty bunt to jeszcze nie jest" - zaznaczył. "Nie przesądzajmy, że jest to jakiś zakręt, czy jakiś spór, który może prowadzić do kryzysu" - dodał. Nadmienił, że ostateczną decyzję w sprawach powołań czy dymisji podejmuje premier Morawiecki. "Oczywiście tu możemy słuchać czy rozmawiać z koalicjantami, ale decyzje należą do nas" - podkreślił Terlecki.