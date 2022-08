Kaczyński wróci na objazd kraju. Terlecki wskazuje termin

Sam prezes PiS odniósł się do kwestii swoich spotkań z wyborcami w wywiadzie dla tygodnika "Sieci". Jak podkreślił, organizowanie spotkań w sierpniu nie ma większego sensu. - Frekwencja na nich spada, ludzie zaangażowani w życie publiczne chcą odpocząć. Dlatego tak to właśnie było zaplanowane. Po wakacjach do tych spotkań wrócimy - wytłumaczył Kaczyński.