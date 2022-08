Kaczyński przerwał objazd po kraju. "Uciekł"

Wakacje kredytowe rozwiążą problemy Polaków? Nietypowe grafiki w tym temacie udostępnił ostatnio w social mediach premier Mateusz Morawiecki, przekonując m.in., że im wyższa stopa procentowa, tym więcej można zaoszczędzić. – Premier Morawiecki próbuje nas przekonać, że Polacy jeszcze zarobią na tym wszystkim. Coś niebywałego – komentował w programie "Tłit" WP Dariusz Joński z KO. – (…) Premier Morawiecki próbuje jeszcze przekonywać, że dzięki temu, co zrobili, jeszcze ludzie zarobią i zaoszczędzą na tym ogromne pieniądze. Każdy, kto ma kredyt wie, jak ciężko się w tej chwili go spłaca – dodał. – Niech premier Morawiecki wyjdzie i spotka się twarzą w twarz z ludźmi i posłucha tego – mówił. Dodał jednocześnie, że "z tym jest coraz większy problem". – Bo zarówno Jarosław Kaczyński i premier Morawiecki będą uciekali od spotkań, gdzie będą mogli wejść zwykli ludzie i porozmawiać z nimi – wskazał. Odniósł się w tym miejscu do tego, że również prezes PiS Jarosław Kaczyński przerwał swój objazd po Polsce. – Uciekł, można powiedzieć, od ludzi. Woli wyjechać na wakacje niż posłuchać o tym, do czego doprowadzili – ocenił Dariusz Joński.