Byli politycy PiS mówią wprost. "Być może teraz Kurski zostanie ministrem propagandy"

- Będąc prezesem TVP byłoby trudno startować w wyborach, więc będzie to moment, by wszyscy zapomnieli o tym, jaką przez lata Jacek Kurski miał rolę w Telewizji Publicznej. To, co ona wyczyniała, będziemy na długo pamiętać, ale to, że to on jest tego sprawcą, ma zostać przez rok rozmyte - podkreśla Poncyliusz.