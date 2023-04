Zmiany w Kodeksie pracy. Od 26 kwietnia dłuższe przerwy i więcej dni wolnych

Nowelizacja Kodeksu pracy. Nowe zasady zawierania umów i dłuższe przerwy

Zmiany, które już niebawem wejdą w życie, zmienią również zasady zatrudniania na podstawie umów na czas określony. Nałożą one na pracodawców m.in. obowiązek wskazania przyczyny rozwiązania umowy na czas określony. Zgodnie z treścią nowelizacji, pracownik zatrudniony przez okres co najmniej 6 miesięcy będzie mógł jednokrotnie w roku kalendarzowym złożyć do pracodawcy wniosek o zmiany rodzaju umowy - z umowy o pracę na czas określony na umowy o pracę na czas nieokreślony, z bardziej przewidywalnymi i bezpiecznymi warunkami zatrudnienia.