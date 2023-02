Zaległy urlop z 2022 roku. Do kiedy można go wykorzystać?

Zaległy urlop a urlop wypoczynkowy

Jak wskazuje artykuł 161 Kodeksu pracy, "pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo". Pracownik powinien wykorzystać go do końca danego roku - w przeciwnym wypadku urlop wypoczynkowy staje się urlopem zaległym, z ograniczoną datą ważności.