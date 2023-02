Zmiany w Kodeksie pracy. Rewolucja w urlopach. Nawet 35 dni

Kolejne dwa dni wolnego to tzw. urlop na nieprzewidziane zdarzenia. W ciągu roku pracownikom etatowym będzie przysługiwać 16 godzin (lub 2 dni) zwolnienia, z których będzie można skorzystać w razie nagłego, nieprzewidzianego zdarzenia. Pracownik, by skorzystać z wolnego, będzie musiał złożyć wniosek u pracodawcy - najpóźniej w dniu wystąpienia zdarzenia. Co ważne, za ten czas wolny zatrudnieni otrzymają jedynie połowę wynagrodzenia.