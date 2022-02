Zmiany w kodeksie pracy. Co szykuje rząd?

Nowelizacja zakłada, że praca zdalna na stałe wejdzie do Kodeksu Pracy. A to oznacza, że zatrudniający będzie musiał opłacać koszty, związane z jej wykonywaniem w domu - np. rachunki za prąd lub dostęp do internetu. Będzie miało to zastosowanie jednak tylko wtedy, gdy pracodawca umieści taki zapis w regulaminie.