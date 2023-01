Zmiany w urlopach rodzicielskich w Polsce i dodatkowe przerwy w pracy

Zmiany w Kodeksie pracy. 9 tygodni niepodzielnego urlopu dla ojców

Maląg zaznaczyła na konferencji prasowej, że zmiany wprowadzane do Kodeksu Pracy służą polskim rodzinom i polskiemu rynkowi pracy. - Zależy nam na tym - to pokazała pandemia - aby zmiany, które są wprowadzone, dawały możliwość elastycznego czasu pracy. Wielokrotnie informowaliśmy państwa przy pracach nad dokumentem, jakim jest strategia demograficzna, że są potrzebne zmiany w Kodeksie pracy, które przede wszystkim przyczynią się do tego, że autentycznie wdrożymy elastyczne formy czasu pracy - zastrzegła.