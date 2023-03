Praca zdalna od kwietnia. Pracownicy otrzymają wyższe pensje?

Co ważne, w myśl nowych przepisów to właśnie na pracodawcach będzie ciążył obowiązek zapewnienia pracownikom materiałów oraz narzędzi pracy lub - w przypadku obopólnej zgody - wypłaty ekwiwalentu za wykonywanie pracy na sprzęcie prywatnym. Podmioty zatrudniające będą musiały też zapewnić pracownikom szkolenia niezbędne do wykonywania pracy zdalnej oraz wsparcie techniczne.