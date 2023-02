Mobbing w pracy - jak rozpoznać? To nie tylko uporczywe nękanie

Jak wyjaśnia rządowy portal biznes.gov.pl, celem mobbingu jest poniżenie lub ośmieszenie pracownika a także izolowanie go od zespołu współpracowników, poprzez długotrwałe i uporczywe nękanie . W ostatnich latach o mobbingu w miejscach pracy zrobiło się głośno - dzięki temu wzrosła świadomość społeczna.

Mobbing w pracy. Co to? Kiedy do mobbingu nie dochodzi?