Mobbing w Senacie? Raport specjalnej komisji

Jak ustaliła Interia, szef kancelarii Senatu Adam Niemczewski ogłosił na senackim kolegium, że komisja mobbingowa zakończyła pracę i nie dopatrzono się znamion mobbingu. Co istotne, nie wszyscy członkowie komisji byli co do tego zgodni. Jedna z pięciu osób, zgłosiła zdanie odrębne. Gdy dojdzie do takiej sytuacji, członek komisji, który złożył zdanie odrębne, ma obowiązek przedstawienia pisemnego uzasadnienia, które ląduje w załączniku do protokołu z posiedzenia komisji. Jak ustaliła Interia, w sprawozdaniu takiego dokumentu nie ma.