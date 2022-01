Wraca sprawa mobbingu w "Wiośnie". Były wiceszef stowarzyszenia napisał list do ks. Jacka Stryczka

Z dalszej treści listu wynika, że Lis chciałby spotkać się z ks. Stryczkiem. Zapewnił, że jest też gotowy na konfrontację w sądzie. "Daję Ci teraz szansę, abyś mógł pozwać mnie o zniesławienie. Przenieśmy dyskusję z mediów tam, gdzie jest jej miejsce. Nie boję się spotkać z Tobą w sądzie. Chciałbym dowiedzieć się, czego nie zrozumiałeś? Chciałbym popatrzeć Ci w oczy i przypomnieć fakty. Chcę dać taką możliwość świadkom. Mam nadzieję, że podejmiesz to wyzwanie i nie stchórzysz. Ułatwię Ci to — staję przed Tobą sam. To ja będę musiał udowodnić, że mówię prawdę. Biorę pełną odpowiedzialność za swoje słowa" - napisał.