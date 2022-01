Ksiądz aresztowany. Posłanka PiS oburzona: "Cóż takiego zrobił?"

Do aresztowania ks. Łukasza Szydłowskiego doszło 10 stycznia. Policja zatrzymała go w Krakowie, a następnie przetransportowała do aresztu w Poznaniu, gdzie przebywa do dziś. Kapłani z Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X (FSSPX) poinformowali, że zapewniono mu już pomoc prawną.