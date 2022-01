Prokuratura o sprawie ks. Stryczka: Nie ma mowy o umorzeniu

Po publikacji Onetu sprawą stowarzyszenia Wiosna zajęła się krakowska Prokuratura Okręgowa. A w samej Wiośnie doszło do walki o władzę. Ks. Jacek Stryczek podał się do dymisji, zastąpili go najpierw Joanna Sadzik, a następnie ks. Grzegorz Babiarz. On z kolei został usunięty na wniosek prokuratury i zastąpiony kuratorem. Dziś Wiosną ponownie rządzi Joanna Sadzik.