To była gehenna. Były ksiądz i zakonnica znęcali się nad dziećmi

Bicie dzieci tłuczkiem do mięsa, zmuszanie do klęczenia w kącie przez wiele godzin z podniesionymi rękami, głodzenie, przywiązywanie do krzeseł, krępowanie w nocy rajstopami, poniżanie. W taki sposób 55-letni były ksiądz Jan G. i jego 50-letnia żona Agata G., niedoszła zakonnica, znęcali się nad czworgiem dzieci. 20 stycznia sąd wyda wyrok w ich sprawie.