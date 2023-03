Zełenski wspomina krwawą zbrodnię: nadejdzie dzień Norymbergii

- Wszystko to po to, by przyspieszyć, dodać energii globalnej pracy na rzecz trybunału w sprawie agresji Rosji, na rzecz nowych nakazów aresztowania rosyjskich zbrodniarzy wojennych wydanych przez Międzynarodowy Trybunał Karny, na rzecz legalnych i sprawiedliwych wyroków, które mają usłyszeć wszyscy rosyjscy zabójcy i kaci - kontynuował szef państwa ukraińskiego.