"Kolejny raz zaryzykował życiem". Zełenski złożył wizytę na froncie

- W Donbasie, obwodzie charkowskim, wszędzie, dokąd przyszło rosyjskie zło, jest to oczywiste, że państwa-terrorysty nie można powstrzymać inaczej niż poprzez nasze zwycięstwo. I zagwarantujemy je: nasze zwycięstwo. We wszystkich regionach wschodu naszego państwa, gdzie jest ukraińska flaga, jest też nadzieja. To się czuje - oświadczył Zełenski na nagraniu opublikowanym wieczorem w mediach społecznościowych.