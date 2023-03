70 ciał wciąż niezidentyfikowanych. To miejsce było częścią rosyjskiego planu [RELACJA NA ŻYWO]

Zbrodnia w Buczy była częścią rosyjskiego planu eliminacji Ukraińców - oświadczyła w piątek przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

- To, co wydarzyło się rok temu w Buczy, nie było odosobnionym epizodem. Te egzekucje z zimną krwią były częścią większego planu. Kremlowskiego planu eliminacji Ukraińców. Ich tożsamości narodowej. Zbrodniarze wojenni zostaną pociągnięci do odpowiedzialności - oświadczyła von der Leyen w opublikowanym nagraniu wideo.